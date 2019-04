Inter, il dubbio di Spalletti contro la Roma: Icardi o Lautaro?

18/04/2019 di MARCO BARZAGHI

La quiete nerazzurra potrebbe essere già finita. Con la Roma Spalletti deve prendere una decisione che ha tutta l’aria di poter riportare di nuovo nuvole e tuoni su Appiano Gentile, soprattutto se dovesse optare per panchinare Mauro Icardi , un’esclusione che farà per forza di cose di nuovo rumore. Con il Frosinone il problema è stato solo rimandato complici le non perfette condizioni di Lautaro Martinez , ora però il tecnico nerazzurro non può più rinviare, dal momento che i due argentini in coppia non hanno mai funzionato nonostante la loro amicizia e voglia di giocare insieme.

Nei mesi del caso Icardi il Toro si è preso la maglia da titolare più che con i gol con una serie di prestazioni convincenti, con quella voglia di sacrificarsi e aiutare la squadra che il connazionale non ha mai avuto. Il nuovo Icardi però ha una faccia completamente diversa, sbaglia gol che in passato avrebbe segnato a occhi chiusi ma gli piace regalare assist ai compagni, con il rigore lasciato a Perisic che sembra il manifesto della sua completa redenzione.



Contro la Roma all’andata, il 2 dicembre, Maurito ha segnato di testa il suo ultimo gol non su rigore, un’altra cabala che lo Spallettone andrà a pesare sulla bilancia del suo dualismo tutto argentino, proprio contro la Roma e Dzeko che potrebbe invece essere il futuro nerazzurro. In questo momento la corsa del Mautaro è più che mai da fotofinish, con il Toro che sembra in vantaggio di una leggerissima lunghezza, Spalletti però si prenderà fino all’ultimo minuto utile per fare la sua scelta, considerando anche il rumore che una panchina tecnica di Icardi potrebbe generare, in pieno sprint Champions.



Se la sfida con l’Atalanta l’aveva definita un set point, quella con la Roma è ancora più importante, un match point che potrebbe aiutarlo ad allungare la quiete interista e anche a scacciare un’ombra di Conte sempre più ingombrante.