Inter, Icardi-Spalletti lontani: uno dei due andrà via

24/04/2019 di MARCO BARZAGHI

Chi pensava che l’ Icardeide fosse finita con il rientro in campo del bomber argentino può mettersi il cuore in pace, anche perché sabato con la Juventus si profila la seconda panchina consecutiva per scelta tecnica. La decisione di Spalletti ormai è chiara, come si è visto con la Roma, nessuna deroga al 4231 se non per esigenze di rimonta, e Lautaro Martinez è la sua punta centrale.

Una scelta che fa capire come il rapporto tra l’allenatore e il suo ex capitano sia ormai irrecuperabile e come di conseguenza una permanenza di entrambi sia praticamente impossibile. Il match con la Juve sarà molto importante per capire i progressi dell’Inter e anche quelli di Lautaro, poi la settimana prossima verranno fatte valutazioni decisive sul futuro nerazzurro tra il presidente Steven Zhang e l’ad Marotta, sia sulla panchina, con le quotazioni di Spalletti in netta ascesa, sia sul mercato estivo.



L’Intenzione in corso Vittorio Emanuele sarebbe quella di non voler disperdere un capitale già sensibilmente svalutato dopo gli ultimi mesi molto caldi, e l’unico modo sarebbe quello di imbastire uno scambio con un altro big per realizzare comunque una plus valenza da quasi 100 milioni. Raffreddatosi quello con Dybala, le suggestioni potrebbero avere il nome di Cavani o Griezmann con Psg o Atletico Madrid, top player che hanno però ingaggi quasi inaccessibili, mentre convince meno un ipotetico scambio con Lukaku e lo United.



Wanda però, dopo aver ricevuto l’ennesimo tapiro da Striscia per una caduta durante le prove di tango a Tiki Taka, non ha dubbi sul futuro di Icardi e della sua famiglia. Si profila quindi un nuovo tango che potrebbe incendiare tutta la prossima estate: l’Icardeide non è per niente finita.