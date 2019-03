Inter, Icardi mette like ai post dei compagni dopo la vittoria sulla Spal

10/03/2019

Nessun messaggio social nel giorno del 111° compleanno dell'Inter ma qualcosa si muove anche dal fronte dei like per Mauro Icardi. Basta andare sui profili Instagram di Nainggolan, Lautaro Martinez, Borja Valero, Politano, Ranocchia, Gagliardini e Cedric e osservare con attenzioni i post con cui hanno celebrato la vittoria nerazzurra per 2-0: in mezzo ai tanti like, anche quello dell'attaccante argentino. Un altro segno di disgelo che riavvicina il rientro in squadra?