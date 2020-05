Inter: i dubbi sulla ripresa, protocollo considerato inapplicabile

LA POSIZIONE

Il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi continua a far discutere e comincia a sollevare dubbi anche tra i club di Serie A. Stando a quanto filtra da ambienti nerazzurri, infatti, l'Inter non sarebbe convinta di poter seguire alla lettera le regole imposte dal Comitato Tecnico Scientifico e approvate dalla Figc. Secondo la società ci sono troppe lacune sugli allenamenti collettivi e troppe difficoltà logistiche per quanto riguarda il ritiro precampionato. Il documento è insomma considerato inapplicabile e, se non sarà rivisto, i nerazzurri potrebbero anche decidere di non cominciare il ritiro.

Da lunedì 18 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi a gruppi nei propri centri sportivi, ma dovranno farlo seguendo una serie di rigide linee guida, concordate dagli esperti del Governo e approvate dalla Federazione. Solamente dopo due settimane di ritiro blindatissimo potrà esserci il via libera anche per le partite, naturalmente a porte chiuse. La Lega Serie A ha indicato il 13 giugno come data per la ripartenza del campionato.

Dubbi sull'applicabilità del protocollo, d'altronde, erano già emersi nei giorni scorsi: sia da parte dei medici sociali, sia da parte dell'Associazione Italiana Calciatori. Opinione condivisa è che, per quelle che sono le attuali limitazioni, è alto il rischio di un nuovo stop immediato.