Inter, i complimenti a Sommer per la qualificazione scatenano il web

© X

I complimenti social dell'Inter al suo portiere Yann Sommer, che ha conquistato i quarti di finale di Euro 2024 con la Svizzera, hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi in rete: a farne le spese è stata infatti l'Italia, e per di più del blocco nerazzurro. Nella rosa di Spalletti c'erano infatti gli interisti Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi. "I 5 interisti eliminati con l'Italia, allora?", "Da interista mi dissocio", "Che tempismo", sono alcuni dei tanti commenti al post del club campione d'Italia, che è solito congratularsi con i suoi giocatori in caso di successo. Questa volta scatenando una bufera.