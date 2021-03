Inter, Handanovic negativo al tampone. Ancora positivi De Vrij, D'Ambrosio e Vecino

INTER

Il portiere torna a disposizione di Conte e quindi sarà titolare contro il Bologna sabato prossimo

L'Inter comincia a recuperare i pezzi persi per le positività al Covid-19: Samir Handanovic è risultato negativo al tampone effettuato ieri e quindi è pronto a tornare a disposizione di Conte ed essere titolare nella sfida di sabato prossimo a Bologna. Restano invece positivi De Vrij, D'Ambrosio e Vecino che quindi ripeteranno nei prossimi giorni il tampone sperando di negativizzarsi il prima possibile. Getty Images

Tutti e quattro negli scorsi giorni si era allenati individualmente nelle proprie abitazioni ma solo il portiere sloveno potrà tornare ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti. Per De Vrij, D'Ambrosio e Vecino invece continua l'isolamento fin quando non otterranno un tampone negativo ma nel frattempo, per perdere meno forma possibile, continueranno col lavoro personalizzato nelle rispettive case.

Comunque una buona notizia per Conte che recupera il proprio capitano, importante a livello difensivo e di presenza nello spogliatoio nerazzurro: Handanovic contro il Bologna ci sarà.