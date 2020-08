Inter: hackerato il profilo Instagram di Lautaro Martinez, poi la foto con Lukaku

SU INSTAGRAM

Lautaro Martinez vittima di un attacco hacker nel pomeriggio: sul profilo Instagram dell'argentino è comparsa una bandiera della Turchia oltre alla partenza di una diretta web. Il problema è stato risolto in poco tempo e l'attaccante ne ha approfittato subito per postare una bella foto con il compagno di reparto Lukaku. "Siamo tornati" recita la didascalia, sia per caricare l'Inter verso lo Shakhtar Donetsk sia per testimoniare la ritrovata normalità social.

L'attaccante dell'Inter, come molti calciatori, è molto attivo sui social e in totale può vantare oltre 3 milioni di follower. Il Toro è stato vittima di un chiaro tentativo di hackeraggio, subito sventato visto che nel giro di qualche minuto il profilo è tornato quello solito.

Lunedì la coppia offensiva che tenterà di portare i nerazzurri in finale di Europa League sarà proprio la LuLa: sia per motivi di forza maggiore, visto l'infortunio di Sanchez, sia per la ritrovata intesa, confermata dalla titolarità anche contro il Bayer Leverkusen mentre nel finale di stagione di campionato Conte aveva fatto ruotare molto sia il cileno sia il Toro.