Inter, per Gosens rientro sempre più vicino: "Finalmente con la squadra!"

Simone Inzaghi può sorridere: il ritorno in campo di Robin Gosens, fermo dal 29 settembre quando contro lo Young Boys rimediò una lesione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra, è sempre più vicino. L'esterno tedesco si è infatti allenato in parte con il resto il gruppo per la prima volta da quando è arrivato all'Inter dall'Atalanta con la formula in prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi (operazione da 25 milioni di euro più bonus). "Finalmente si torna con la squadra", ha scritto Gosens su Instagram accanto alla foto che lo ritrae ad Appiano Gentile abbracciato a Edin Dzeko.