Inter, Godin: "Ora ho capito Conte, per lui ho cambiato testa e fisico"

Diego Godin è tornato a recitare il ruolo che da sempre gli compete: titolare, leader della difesa e una certezza per i compagni. Una rinascita dopo le difficoltà iniziali all'Inter, sia di ambientamento in una nuova realtà che in un nuovo modulo, come ammette lo stesso difensore: "Ho dovuto cambiare testa e fisico per tradurre sul campo le indicazioni di Conte, così diverse dal mio percorso calcistico precedente. Ora ho capito le sue idee e posso dire di aver vinto la sfida con me stesso".