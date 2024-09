Inter, giornata di riposo: solo in cinque ad Appiano, Dimarco punta a esserci col Milan

© Getty Images

Dopo il rientro da Manchester Simone Inzaghi ha deciso di concedere un giorno libero a chi ieri sera ha affrontato il City regalando all'Inter un pareggio prezioso e convincente sotto il profilo del gioco e della personalità al cospetto della squadra più forte d'Europa - assieme al Real Madrid - in uno stadio nel quale i padroni di casa, negli ultimi sei anni di Champions, prima di ieri avevano impattato solo tre volte. Partita intensa sia fisicamente che mentalmente: per cui, anche in ottica derby, ecco le ventiquattro ore di scarico concesse per ritrovarsi poi domani e focalizzarsi così sul match contro il Milan di domenica sera. Oggi, ad Appiano, si sono presentati quindi solamente Dimarco, Buchanan, Correa, Arnautovic e Palacios. Confortanti le notizie filtrate circa le condizioni dell'esterno sinistro nerazzurro: crescono infatti le possibilità che Dimarco possa tornare arruolabile per il derby.