Inter, già incassati 50 milioni da Oaktree. Confermate le sanzioni Uefa per la Superlega

BILANCIO TRIMESTRALE

Sul fronte ricavi la società nerazzurra ha incassato di più rispetto al 2020

L'Inter ha ricevuto subito 50 milioni dal finanziamento da complessivi 275 milioni garantito dal fondo statunitense Oaktree. Lo si legge nel bilancio trimestrale al 31 marzo di Inter Media and Communication, la società controllata da Fc Internazionale Milano in cui confluiscono i ricavi commerciali e da diritti tv legati alla società nerazzurra. "Il 20 maggio 2021, il nostro azionista di maggioranza ha concluso una nuova operazione di finanziamento, con lo scopo di supportare il nostro Gruppo nel migliorare la posizione dei flussi di cassa prima di raggiungere un obiettivo di operazione di pareggio", si legge nel documento.

Nei nove mesi al 31 marzo 2021, l'Inter ha registrato così 246,9 milioni di ricavi da diritti tv e sponsor, in aumento rispetto ai 206,8 milioni del 31 marzo 2020, per effetto tuttavia dello spostamento di una parte delle entrate dopo il 30 giugno 2020 (considerando le gare dello scorso campionato giocate dopo la chiusura del bilancio). Dai documenti, inoltre, emerge che nell'operazione per il finanziamento da Oaktree, Suning ha cambiato anche la controllante lussemburghese dell'Inter: il controllo è passato da Great Horizon a Grand Tower.

Sempre nel documento, l'Inter ricorda che "nostro contratto di sponsorizzazione della maglia con Pirelli scade il 30 giugno 2021 dopo 26 anni (il più lungo nella storia del calcio europeo). A questo proposito, stiamo parlando con una serie di potenziali partner per la maglia con l'obiettivo di finalizzare un accordo prima dell'inizio della nuova stagione sportiva".

Infine, sul fronte Superlega l'Inter ha confermato l'impegno verso la UEFA "cessare qualsiasi progetto di competizioni paneuropee; a donare, come gesto di buona volontà, 15 milioni di euro (tra tutti i 9 club ritiratisi), da destinare a giovani calciatori in Europa; di essere soggetti alla ritenuta del 5% dei ricavi che riceveranno da competizioni UEFA per club per una stagione (2023/2024); e accettare ulteriori ammende in caso di violazione di qualsiasi altro impegno stipulato".