Inter, focolaio scongiurato: anche oggi negativi i tamponi dei giocatori

COVID-19

Dopo le cinque positività, tra staff e gruppo dirigente, e le due tra Primavera e squadra femminile, i nerazzurri tirano un sospiro di sollievo

Non ci sono sorprese per l'Inter in vista della partita con il Genoa. Anche i tamponi di ieri, i cui risultati sono stati resi noti questa mattina, hanno dato esito negativo all'infezione da Covid-19 tra i giocatori della prima squadra. Si temeva che potesse esserci un focolaio, viste le positività certificate di cinque membri, tra dirigenza e staff, fra cui gli amministratori delegati Antonello e Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, e quelle del fantasista della Primavera Gaetano Oristanio e di Eva Bartonova, difensore dell'Inter femminile.

I timori di una serie di contagi hanno portato all'annullamento della conferenza stampa della vigilia di Inter-Genoa, atto comunque dovuto visto che la squadra era in isolamento fiduciario. In una regione, la Lombardia, in cui la crescita del numero di positivi sta assumendo proporzioni preoccupanti, l'Inter, perlomeno, ha la certezza di non rischiare di essere costretta a saltare dei turni di campionato come sta succedendo al Torino.