Inter, Inzaghi alla festa di Natale: "Possiamo fare ancora qualcosa di importante"

L'Inter tornerà in campo lunedì sera nella difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, così la società ne ha approfittato per organizzare questo venerdì sera la tradizionale festa di Natale, che quest'anno si è tenuta a San Siro. Il club ha riunito tutti i dipendenti, non solo i giocatori ma anche lo staff e chi lavora in sede, per gli auguri mentre Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta hanno fatto un discorso a tutti i presenti. L'allenatore piacentino ha ringraziato tutte le persone che lavorano per l'Inter, "anche quelle dietro le quinte", non tralasciando un pensiero alla squadra: "Per me è il quarto natale nerazzurro, è un motivo di orgoglio ed è un piacere essere qui. Ripensando ai successi ottenuti in questi anni, speriamo di ripeterci. Sono convinto si possa fare ancora qualcosa di importante".