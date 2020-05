Inter, Eriksen: "La quarantena è stata dura, quella volta che una pattuglia mi ha fermato..."

Per Christian Eriksen la quarantena a Milano è stata un po' sofferta. Bloccato in una città per lui totalmente nuova e con poco spazio a disposizione per allenarsi, il danese è stato constretto a utilizzare un seminterrato per tenersi in forma: "Ci sono circa 70 metri da un'estremità all'altra. Potevo correre per 35 metri, poi c'era una curva e poi gli ultimi metri. Non tocco una palla da sette settimane - ha raccontato al quotidiano Jyllands-Posten - Una volta mi ha fermato una pattuglia a Milano. Nel mio cattivo italiano ho dovuto spiegare cosa stavo andando a fare e mostrare i documenti".