Inter, Eriksen ai compagni: "Torno a giocare tra 4-5 mesi"

Secondo il Corriere dello Sport il danese avrebbe espresso grande fiducia ai compagni durante la giornata ad Appiano Gentile

Da questa confidenza si capisce come Eriksen voglia comunque tornare a giocare a calcio, il dove resta un rebus che potrà essere risolto solo tra qualche mese. Se il programma di recupero, che avverrà in Danimarca come tutti i prossimi esami, consentirà la rimozione del defibrillatore sottocutaneo allora potrà tornare a vestire la maglia nerazzurra, previo ok dei medici, sia quelli interisti che della Figc. In caso contrario, dovrà scegliere un altro campionato come quello olandese.