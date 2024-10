Inter, elongazione muscolare per Calhanoglu: niente Young Boys, a rischio anche per la Juve

Giornata di "valutazioni": non tanto sulla prestazione vincente di Roma - o non solo, per lo meno, questa è infatti normale consuetudine nella giornata post-partita - ma più concretamente sulle condizioni degli infortunati. Torna la Champions, con la trasferta svizzera contro lo Young Boys, e all'orizzonte si profila il big-match con la Juve di domenica: chi recupera Simone Inzaghi? Nell'immediato è da escludere il rientro di Calhanoglu in Champions: il regista turco si è sottoposto stamani ad accertamenti medici presso la clinica Humanitas, esami che "hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra". Nulla di grave, tanto che la situazione "verrà valutata giorno dopo giorno" ma il fattore rischio indice alla massima cautela: l'obiettivo è provare a riaverlo per la sfida di campionato contro i bianconeri. Difficile ma non impossibile.