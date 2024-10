Inter, elongazione muscolare per Acerbi: rientra tra Empoli e Venezia, come Calhanoglu

Con la Juve torna Asllani, per Calhanoglu è di fatto da escludere il recupero. Per quanto si tratti di un'elongazione, senza che quindi ci sia stata alcuna lesione muscolare, non ci sono i tempi per una sua completa ripresa. Tanto più che l'Inter dopo il match coi bianconeri avrà nell'ordine Empoli (nel turno infrasettimanale), Venezia, Arsenal in Champions e Napoli: inutile rischiare. Meglio, controproducente. L'obiettivo, semmai, potrebbe essere proprio il match contro i toscani. Esattamente come per Acerbi, anch'egli uscito per infortunio domenica scorsa nel corso del primo tempo contro la Roma: il difensore nerazzurro si è sottoposto oggi ad accertamenti medici che, esattamente come per Calhanoglu, hanno escluso lesioni ma evidenziato "un'elongazione". Cambia solo il muscolo, trattandosi del bicipite femorale della coscia sinistra.