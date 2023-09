Cessione Inter, sarebbe già in corso la due diligence sui conti

futuro del club

Steven Zhang valuta il club 1,3 miliardi di euro. Investcorp: "Non confermiamo né smentiamo queste notizie"

Continuano le indiscrezioni sul futuro societario dell'Inter, ed è sempre Tuttosport a regalare nuovi dettagli: nei giorni scorsi era emersa la disponibilità di un fondo saudita ad accogliere le richieste di Steven Zhang, 1,3 miliardi di euro, per cedere il club nerazzurro, ora si parla addirittura di due diligence in corso. In questa fase il possibile compratore analizza i conti della società che vuole acquistare per capire, in aggiunta ai dati già in proprio possesso, la fattibilità ma soprattutto la convenienza dell'operazione. La due diligence sarebbe in corso già da settimana, sintomo che i colloqui sarebbero in uno stato avanzato anche se questo, è bene ricordarlo, non è per forza il segnale che la cessione si farà.

Dalla società nerazzurra arrivano smentite, aggiunge il quotidiano piemontese, ricordando però che ambienti finanziari e legali milanesi confermano l'ingresso in scena di un interlocutore forte per Suning. Gli indizi portano sempre più a Investcorp (che tra l'altro ieri sera, in modo piuttosto sibillino, dall’Arabia ha fatto sapere di "non confermare né smentire la notizia") anche se nel lavoro come advisor fatto da Raine Group resterebbe in gioco il fondo Mubadala.

A maggio 2024 scadrà il prestito di Oaktree che, interessi compresi, per quella data toccherà circa 400 milioni di euro: Steven Zhang, anche per i discorsi avviati sul nuovo stadio ma pure per una certa affezione al club, non scarta assolutamente la possibilità di un ulteriore rifinanziamento ma è logico che l'ingresso in campo di un fondo che gli garantirebbe la cifra richiesta è una tentazione da non sottovalutare.

