Inter: dubbio Lukaku per Conte, intanto il Belgio lo convoca

Antonio Conte non sa ancora se potrà contare su Romelu Lukaku per la trasferta dell'Inter di domenica pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta dopo aver rinunciato all'attaccante, alle prese con un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, nella gara di campionato contro il Parma e in quella di martedì in Champions League in Spagna contro il Real Madrid. Intanto però il ct del Belgio Roberto Martinez lo ha inserito regolarmente nella lista dei convocati per i tre impegni dei Diavoli Rossi, l’amichevole contro la Svizzera e le partite di Nations League contro Inghilterra e Danimarca.

Big Rom non vorrebbe saltare un'altra gara importante e difficile come quella contro la squadra di Gasperini e sarebbe pronto a forzare il recupero per dare una mano ai compagni. Dal canto suo Conte spera di avere indicazioni positive dal bomber belga, costretto a fermarsi nel momento migliore. Nell'allenamento di oggi arriveranno risposte più indicative: stando all'ultimo allenamento personalizzato di giovedì, le sue condizioni sono migliorate ma la situazione chiede comunque prudenza. Il ct del Belgio Martinez è fiducioso e non molla: “Ha avuto un infortunio con lo Shakhtar ma c’è ancora un po’ di tempo e siamo fiduciosi che sarà a disposizione. Lo staff medico è ottimista, lo testeremo lunedì e prenderemo una decisione”.