Inter, dubbio Brozovic per il Lecce

Un'ultima fase di lavoro differenziato - un giorno o al massimo due - prima di rientrare in gruppo a tutti gli effetti e sciogliere i dubbi legati alla sua condizione: a -4 dall'esordio in campionato a Lecce, la più grande incognita nello scacchiere di Inzaghi risponde al nome di Marcelo Brozovic, ancora alle prese con i dolori al polpaccio dopo la contrattura dello scorso venerdì. Il recupero del croato procede secondo i piani, ma lo staff nerazzurro potrebbe comunque decidere di non rischiarlo nella trasferta salentina: in tal caso sarà Kristjan Asllani - tra i più convincenti nell'altalenante precampionato dell'Inter - a partire dal 1'.