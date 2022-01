Inter, distrazione al flessore per Correa: sarà rivalutato tra due settimane

Come era prevedibile, Simone Inzaghi perde Joaquin Correa. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una distrazione al flessore della coscia sinistra e le condizioni dell'attaccante argentino verranno rivalutate tra due settimane. L'ex Lazio salterà dunque la sfida col Venezia e, quasi certamente, anche il derby del 6 febbraio. Complicato anche il recupero per il quarto di Coppa Italia contro la Roma, possibile un ritorno a disposizione per la successiva trasferta di Napoli.

