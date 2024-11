Inter, De Vrij alza il muro: prestazioni super e un contratto da prolungare

A pochi mesi dai suoi 33 anni, nella stagione che lo porta verso la scadenza di un contratto che non è ancora certo verrà rinnovato, Stefan De Vrij sta vivendo uno dei momenti migliori in maglia nerazzurra: dopo quella con l'Arsenal, anche contro il Lipsia il centrale olandese dell'Inter ha giocato una partita impeccabile. Ma il suo rendimento è stato sinora altissimo anche in campionato, da titolare così come da subentrante, quando è stato chiamato a sostituire Acerbi anche in giornate che sarebbero dovute essere di riposo, come a Roma e Verona ad esempio. L'Inter che in Champions è rimasta la sola squadra a non aver ancora incassato alcun gol deve molto alla sua leadership difensiva, ma anche in Serie A il muro nerazzurro, scricchiolante fino a un mese fa si è ricompattato, visto che dopo le quattro reti subite contro la Juve Sommer ne ha incassata solo un'altra, contro il Napoli. E Inzaghi se lo tiene stretto per l'oggi e peri il domani: anche a Firenze, domenica prossima, dovrà con tutta probabilità contare su di lui.