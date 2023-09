Inter da esportazione: Thuram e Dumfries al top, Lautaro fermo al palo

VERSO INTER-MILAN

Gol per il francese contro l'Irlanda, tre assist per l'olandese con la Grecia. L'argentino colpisce un palo prima del gol di Messi

© Getty Images Un sospiro di sollievo, per la prima tranche di amichevoli senza infortuni, e un sorriso largo per lo stato di forma, eccezionale, dei suoi giocatori. Simone Inzaghi conta i giorni che lo separano dal derby contro il be si gode, sia pure a distanza, le prestazioni, significative, dei suoi uomini spalmati in giro per il Mondo per gli impegni delle rispettive nazionali. La sliding door che il tecnico nerazzurro "sogna" come un passaggio di consegne è la rete di Marcus Thuram nel 2-0 della Francia all'Irlanda. Il suo attaccante, reduce anche dalla prima firma in Serie A, ha chiuso la gara al 48', dopo la rete del vantaggio transalpino di Tchouameni, prendendo il posto del milanista Olivier Giroud, fermato da un problema alla caviglia. Serata da applausi anche per Denzel Dumfries, già apparso decisamente in palla in campionato e autore di tre assist nel successo degli Oranje contro la Grecia.

Non sfigura affatto nemmeno Lautaro Martinez, impegnato dall'altra parte del Mondo nella gara della sua Argentina contro l'Ecuador. Il Toro si è fatto rispettare come al solito, colpendo anche un palo prima della rete decisiva del solito Messi. Sempre in Sudamerica 45' per Cuadrado (cambio concordato) nel successo della Colombia sul Venezuela (1-0) e solo uno scampolo di partita, tornando in Europa, per de Vrij e Pavard rispettivamente con Olanda e Francia.

I segnali in arrivo a una settimana e spiccioli dal derby sono insomma positivi. Tutta la truppa di Inzaghi sembra in ottime condizioni e pronta al primo faccia a faccia stagionale con i rossoneri. Faccia a faccia che sarà seguito dallo stadio anche da Zhang, atteso a San Siro insieme al proprietario del Milan, Gerry Cardinale.

