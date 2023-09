Qualificazioni Mondiali 2026: Messi trascina l'Argentina  

QUALIFICAZIONI MONDIALI

La rete del capitano vale l'1-0 contro l'Ecuador. Sorride anche la Colombia (1-0) al Venezuela, senza reti Paraguay-Perù

© Getty Images Le Qualificazioni ai Mondiali 2026 in Sudamerica si aprono nel segno dell'Argentina campione e di Lionel Messi: il sigillo del capitano dell'Albiceleste al 78' vale il successo al Monumental contro l'Ecuador. I detentori del titolo salgono subito in vetta alla classifica insieme alla Colombia, che grazie al gol a inizio ripresa di Borre supera 1-0 il Venezuela. Finisce senza reti, invece, l'altro match inaugurale: Paraguay-Perù finisce 0-0.

ARGENTINA-ECUADOR 1-0

L'Argentina campione del Mondo riparte dal suo capitano: Lionel Messi decide la sfida per le Qualificazioni alla rassegna del 2026, iniziando nel migliore dei modi insieme ai detentori del titolo che si impongono 1-0 sull'Ecuador. Al Monumental, Scaloni parte con la Pulce, l'interista Lautaro e il viola Nico Gonzalez in attacco, ma già nel primo tempo è il capitano a rendersi pericoloso con un sinistro dal limite di poco a lato, mentre prima dell'intervallo il capitano dell'Inter colpisce un palo in una replica del 4-0 alla Fiorentina. Alla fine, il gol che permette all'Argentina di partire nel migliore dei modi arriva al 78' e la firma è sempre la stessa: Lionel Messi, che su calcio di punizione trova il secondo palo e fa esplodere il pubblico argentino. Lautaro resta in campo per 77 minuti, mentre sono 62 per Nico Gonzalez (sostituito da Di Maria) e 13 da subentrato per il romanista Paredes. Argentina subito a quota 3 insieme alla Colombia.

COLOMBIA-VENEZUELA 1-0

Un tempo per Juan Cuadrado nella vittoria della Colombia per 1-0 sul Venezuela. L'interista parte titolare nella sfida di Barranquilla che vede sorridere i Cafeteros, subito primi insieme all'Argentina. Ospiti pericolosi soprattutto di testa con l'inserimento di Herrera, mentre poi Luis Diaz si vede annullare un gol per fuorigioco. Per l'Ecuador ci prova invece Machs, murato in area col sinistro. Il giocatore del Liverpool sfioar ancora il gol per i padroni di casa quando serve a Uribe il destro dell'1-0 dal limite, ma Romo respinge. Il match si decide allora alla prima azione della ripresa: cross di Arias dalla destra e colpo di testa vincente di Borre, che fa 1-0 e regala tre punti pesantissimi alla Colombia, ora a quota 3 insieme all'Argentina.

PARAGUAY-PERU' 0-0

Il primo match in ordine cronologico che apre le Qualificazioni del Sudamerica ai Mondiali 2026 finisce in realtà senza reti: Paraguay-Perù, infatti, termina 0-0 e con poche occasioni nel corso del match. La Blanquirroja dà però prova di solidità resistendo per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, visto che prima dell'intervallo Advincula rimedia due gialli tra il 15' e il 45'. I padroni di casa colpiscono due pali: prima nel recupero del primo tempo con Diego Gomez, poi al 94' con Carlos Gonzalez, ma in entrambi i casi i legni negano l'1-0 al Paraguay, a quota 1 proprio insieme al Perù.