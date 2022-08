Inter-Cremonese: Inzaghi torna al passato con la coppia Lautaro-Dzeko

VERSO INTER-CREMONESE

Senza Lukaku, sarà il bosniaco a fare coppia con il Toro come l'anno scorso. Nuova chance per Gosens, anche Onana spera

© Getty Images La stagione cambia marcia, inizia il tour de force e Simone Inzaghi, come accaduto in passato (e come accade ad altri colleghi), centellina le parole saltando la conferenza stampa della vigilia per concentrarsi meglio sulla sfida alla Cremonese di domani sera, quantomai importante per l'Inter che deve rialzarsi dopo la sconfitta dell'Olimpico e la tegola dell'infortunio di Lukaku. Per il tecnico nerazzurro sarà un po' come un ritorno al passato, visto che schiererà la coppia titolare della scorsa stagione, con Edin Dzeko che sarà al fianco di Lautaro Martinez. Il Toro a fianco del bosniaco aveva registrato la sua miglior annata a livello di gol, 25, mentre l'ex Roma era arrivato a quota 17: entrambi sono una garanzia per Inzaghi che ha sempre dimostrato una grande stima per Dzeko, per la capacità di fare sponda per il collega di reparto e il lavoro di raccordo con il centrocampo.

A proposito di mediana, nuova chance per Robin Gosens che ha avuto un avvio di campionato sulla scia dell'ultimo, un po' altalenante. Titolare con il Lecce, poi in panchina con Spezia e Lazio e ora nuovamente dall'inizio: il tedesco ha bisogno di giocare e mettere quanto più minutaggio nelle gambe ma gli impegni ogni tre giorni e le prestazioni opache non hanno consentito a Inzaghi di puntare con decisione su di lui. Per il resto formazione sostanzialmente titolare a partire dal trio difensivo, davanti al quale Marcelo Brozovic ritroverà al fianco sinistro Hakan Calhanoglu, un cambio "obbligato" vista l'insufficiente prova di Gagliardini contro la Lazio.

C'è però una sorpresa in canna tra i pali, dove Onana spera di poter esordire ufficialmente in maglia interista. "L'altro numero uno" potrebbe sfruttare la chance di un impegno più morbido rispetto alle sfide successive contro Milan e Bayern Monaco, non certo una bocciatura per Handanovic ma l'occasione per vedere il camerunese all'opera. D'altronde, diversamente dagli ultimi anni, l'Inter ha un altro titolare alle spalle del portiere titolare, Inzaghi deve pensare a inserirlo in squadra garantendo un'alternanza più sostanziosa rispetto a quando c'era una riserva "de facto". Ci spera Onana e ci spera il pubblico di San Siro, ansioso di vedere un altro dei nuovi acquisti. Stesso discorso per Raoul Bellanova che potrebbe finalmente esordire dopo la prima panchina di venerdì scorso.