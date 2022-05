Inter, contro l'Empoli nuova chance dall'inizio per Correa

Joaquin Correa sin qui è il giocatore meno utilizzato da Simone Inzaghi nelle rotazioni offensive dell'Inter, tra infortuni (quattro, il più lungo al bicipite femorale tra gennaio e febbraio) e scelte tecniche ha messo insieme 32 partite stagionali per un totale di 1.085 minuti. Per fare un confronto Lautaro è a quota 2.958', Dzeko a 3.218' mentre Sanchez a 1.303'. Anche il piatto dei gol piange, sono quattro di cui l'ultimo con l'Udinese (ma nella gara di andata non nel 2-1 di settimana scorsa), di fatto il Tucu non segna da 6 mesi. Contro l'Empoli avrà però un'altra chance dall'inizio e per lui sarà l'occasione di dare un senso alla sua prima stagione interista e, magari, regalare marcature decisive in chiave scudetto.

Getty Images