Inter: contro il Lecce torna titolare Frattesi, Inzaghi "rischia" Dumfries

A centrocampo Zielinski in vantaggio su Asllani come regista col reparto completato dal confermatissimo Mkhitaryan assieme a Frattesi, questa sì una conferma delle indiscrezioni delle ultime ore: chance importante per l'azzurro, sempre in mezzo alle voci di mercato. Davanti la certezza della ThuLa con Inzaghi che, risultato permettendo, comunque cercherà di dare qualche minuto anche ad Arnautovic e Taremi per non sfiancare troppo la coppia titolare in vista dei due prossimi delicati impegni.