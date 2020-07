Inter, Conte: "Strada giusta, paghiamo errori individuali. Niente rischi con Lukaku"

VERSO INTER-TORINO

L'Inter vuole ritrovare i tre punti dopo la delusione del pareggio di Verona, Antonio Conte spiega in cosa deve migliorare la squadra: "Dobbiamo limitare gli errori individuali, in questo momento li stiamo pagando a caro prezzo. Ma la strada è quella giusta, quella del gioco, del ritmo e della pressione. Sono soddisfatto della prestazione di giovedì". Sull'acciaccato Lukaku: "Per noi è fondamentale ma niente rischi". Conte: "Paghiamo errori individuali"

Conte non sottovaluta i granata: "Il Torino ha una qualità superiore a ciò che dice la classifica. Era partito con altri obiettivi, ora si stanno ritrovando e vorranno prendere punti a San Siro". Particolare attenzione alle marcature in area di rigore: "Loro hanno qualità dal punto di vista aereo e per questo abbiamo lavorato per stare attenti sulle palle inattive".

Dall'infermeria poche buone notizie nell'immediato: "Lukaku non stava benissimo, mi auguro di averlo a disposizione perché è importante per questo gruppo: valuteremo ma senza rischi, se lo perdessimo ora non lo avremmo poi per il finale di stagione. Spero di riavere Barella a Ferrara o contro la Roma, Sensi sta recuperando, Vecino indisponibile e Moses scalpita".

Le buone notizie arrivano dai tanti diversi marcatori nerazzurri: "Una caratteristica delle mie squadre. Stiamo facendo buone cose, certo vincere piuttosto che pareggiare sposta la percezione". Infine, sulle rotazioni: "Inizia un periodo ancora più intenso ma sono sereno: al di là degli infortuni chi va in campo risponde sempre bene".