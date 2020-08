Inter, Conte promette querele: "Mai chiesto alla Juve se cacciano Sarri"

INTER

"In merito all'articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo "ma Sarri lo cacciano?" Querelerò chi ha scritto quest'articolo e il direttore responsabile della testata". Lo ha detto Antonio Conte al telefono con l'ANSA, aggiungendo: "Ho sposato un progetto triennale con l'Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente" Inter-Conte: come potrebbe andare a finire

Dopo lo sfogo di sabato sera al termine della partita contro l'Atalanta, e le voci su un possibile addio e su un presunto ritorno di fiamma con la Juventus che hanno iniziato a circolare, Conte ha dunque sentito il bisogno di fare luce su entrambe le situazioni smentendo categoricamente un interesse per il ritorno in bianconero.

Vedi anche buon calcio a tutti Il grosso equivoco alla base della frattura Conte-Inter

Conte conferma di aver sposato il progetto Inter, ora la palla passa a dirigenza e proprietà (oggi tutti i dirigenti erano al centro Suning per i tamponi in vista dell'Europa League, ma a sorpresa non c'è stato nessun confronto con l’a.d. Beppe Marotta) che dovranno capire come procedere dopo l'arrabbiatura per l'attacco fatto pubblicamente dopo il match contro la Dea. Decisivi saranno sicuramente i prossimi giorni e anche l'Europa League: se a fine stagione infatti dovesse alzare un trofeo, lo strappo sarebbe più facile da ricucire.