Inter, Conte: "Orgogliosi del primo posto. Vidal? Mi ha sempre dato tutto"

"Lavoriamo fin dal primo giorno per cercare di dare fastidio. Sono passate 14 giornate, essere tornati in testa ci deve riempire di orgoglio e soddisfazione ma dobbiamo fare di più e gestire meglio partite come quella di oggi. Quando la Juve perde punti, dobbiamo approfittarne e stavolta ci siamo riusciti meritando". Antonio Conte commenta così la vittoria dell'Inter sulla Spal che vale il sorpasso ai bianconeri. "Vidal? Non parlo di mercato ma con me è cresciuto e ha sempre dato tutto".