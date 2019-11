Inter: busta con proiettile a Conte, la Procura indaga

INTER

Un brutto episodio scuote la serenità di Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter è stato messo sotto vigilanza dopo aver ricevuto a casa una busta anonima contenente una serie di minacce e un proiettile. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso tecnico nerazzurro a denunciare il fatto alle forze dell'ordine. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire i fatti che, nel frattempo, la moglie del tecnico salentino aveva smentito via social definendo la notizia "una bufala". Inter, obiettivo recuperi

Ma la sorveglianza, si diceva: tecnicamente si tratta del livello più basso di tutela per una persona pubblica. In ogni caso e in attesa dei primi riscontri dell'inchiesta, il materiale inviato al tecnico dell'Inter, che ha già avvertito la società dell'accaduto, verrà esaminato a dovere per cercare di dare un nome al mittente, anche se tutto porta a pensare che possa trattarsi soltanto dell'azione di un mitomane (cose simili sono già capitate ad altri personaggi pubblici).

Va da sè che la questione non poteva certamente essere sottovalutata e per questo, come detto, la Procura di Milano ha deciso di aprire un'inchiesta (coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, e delegata ai Carabinieri del nucleo investigativo) a carico di ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni.

Elisabetta Muscarello, la moglie di Conte, ha intanto smorzato la portata della notizia sui propri profili social: "Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione ... per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare MAI alle conseguenze"

Vedi anche