Inter, Conte: "Napoli molto difensivo e bravo a ripartire. Complimenti a Gattuso"

Mastica amaro Antonio Conte. Nulla è compromesso, ma adesso al San Paolo servirà una impresa per guadagnare il pass per la finale di Coppa Italia. Così dopo l'1-0 firmato da Fabian Ruiz, il tecnico dell'Inter analizza con evidente disappunto la prestazione dei suoi uomini, per un ko probabilmente inatteso: "Il Napoli ha fatto una partita molto difensiva, ma sono stati bravi a interpretarla e a ripartire quando potevano. Faccio i complimenti a Gattuso, ma penso che se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato nulla da dire. Certamente il derby ci ha portato via molte energie nervose".

"Il Napoli - ha ripetuto Conte - è venuto qui a fare una gara molto difensiva, con Mertens che marcava Brozovic e tutti gli spazi chiusi. In certi casi devi essere più veloce e trovare degli uno-contro-uno che potevamo fare in maniera migliore. Complimenti comunque al Napoli, la sua strategia ha dato frutti visto che hanno vinto. Il derby ha portato via tantissime energie specie nervose. Ma oggi ho effettuato cinque cambi rispetto a domenica, dal punto di vista fisico c'era linfa nuova. Però il Napoli ha battuto Juve, Lazio e Liverpool, e quando riesci a sconfiggere avversari così hai valori così importanti. Hanno, dietro la Juve, la rosa più importante del campionato".

Di sicuro è mancato l'apporto degli uomini di maggior qualità, in primis Sensi. Meglio Eriksen, entrato al suo posto a metà ripresa: "E' sicuramente un giocatore di qualità, deve ritrovare intensità nel gioco non avendo giocato tantissimo negli ultimi sei mesi. E' un ragazzo serio, sta facendo bene. Ripeto, il derby ha portato via tante energie nervose. Poi siamo all'inizio di un percorso, se qualcuno pensa che siamo al livello di chi ha comandato per tanti anni io dico che siamo lontani e dobbiamo lavorare prendendo anche queste sconfitte per migliorare".