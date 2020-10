Inter, Conte fa la... conta per il derby: ansia Covid per il ritorno dei Nazionali

Strada in salita per l'Inter verso il derby di sabato prossimo. Se il Milan tira un sospiro di sollievo per la guarigione di Ibrahimovic, in casa nerazzurra c'è preoccupazione: con la positività del secondo portiere Radu sono infatti saliti a cinque i positivi al Covid-19, oltre a Nainggolan, Gagliardini, Skriniar e Bastoni. I giocatori rimasti a Milano - Handanovic, Young, Ranocchia, Padelli e Darmian - sono già in isolamento fiduciario e si muovono soltanto da casa ad Appiano Gentile ma la società sta pensando per loro a un ritiro alla Pinetina per qualche giorno insieme allo staff tecnico. E a questo punto sale l'ansia in vista del ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, previsto tra mercoledì e giovedì. Il tampone li aspetta: Antonio Conte incrocia le dita.