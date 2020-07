Inter, Conte: "Con la Spal conterà l'atteggiamento, Moses è recuperato"

VERSO SPAL-INTER

L'Inter fa visita alla Spal con lo scopo di rispondere alla goleada dell'Atalanta e Antonio Conte vuole tenere alta la tensione dei suoi: "Dobbiamo restare con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia che stiamo dimostrando cercando di fare il massimo e ottenere i tre punti - ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV alla vigilia della gara - conterà il nostro atteggiamento, la voglia e l’entusiasmo di continuare a fare bene e vincere". Conte: "Con la Spal conterà l'atteggiamento"

Anche se lo scudetto sembra orma sfumato, Conte sottolinea con orgoglio il cammino in campionato della squadra nerazzurra, che ha fatto 68 punti, ha segnato con 18 marcatori diversi e ha subito solo 4 sconfitte: "Sono numeri che testimoniano le cose importanti che sta facendo questa squadra, devono essere uno stimolo per proseguire su questa squadra, facendo anche meglio".

Tornando alla Spal, il tecnico ha voluto mettere in guardia i suoi sulle insidie della sfida del Mazza: "Le insidie sono quelle di affrontare la gara in modo giusto e con attenzione fin dal fischio d’inizio. Affrontiamo una squadra che ha una classifica deficitaria, ma queste partite danno grandi stimoli: bisognerà fare grande attenzione, conterà il nostro atteggiamento, la voglia e l’entusiasmo di continuare a fare bene e vincere - ha detto Conte, che conosce Di Biagio molto bene - Era l’allenatore dell’Under 21 quando io ero in Nazionale, è molto preparato e serio, sa quello che vuole. Ha preso una situazione delicata e difficile, ma sono esperienze che ho fatto anch’io: conta molto in questo lavoro".

Infine un commento sulla condizione degli infortunati: "Moses è a disposizione, Barella ha incrementato il lavoro con la palla e ci auguriamo di averlo alla prossima. Sensi sta continuando a fare cure, Lukaku sta smaltendo la contrattura e speriamo di averlo quanto prima. Vecino ha un problema al ginocchio, non riesco a dare informazioni certe".