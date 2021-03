Inter, Conte con il fiato sospeso tra Pinetina e Nazionali. Sanchez scalpita, conferma Eriksen

INTER

Negativi gli ultimi tamponi, oggi nuovi test per il gruppo squadra

In una Pinetina per pochi, con quattro giocatori in quarantena e dieci impegnati con le rispettive Nazionali, Antonio Conte prosegue il lavoro in vista della ripresa dopo la sosta con il fiato sospeso. L'ultimo giro di tamponi effettuato mercoledì ha dato esito negativo, oggi nuovi test per tutto il gruppo squadra. Ma il tecnico dell'Inter spera che le buone notizie arrivino anche dall'estero e che i nerazzurri in giro per l'Europa non tornino con brutte sorprese, come già accaduto. L'Inter è diventata una macchina perfetta e c'è bisogno di tutti nello sprint finale verso la conquista dello scudetto, che prevede un aprile 'infernale'.

Tra i giocatori rimasti a Milano ci sono anche Vidal e Alexis Sanchez. Volti sorridenti e addominali ben in vista in una foto postata dal centrocampista sul suo profilo instagram. "Ci prepariamo per quello che sta arrivando, per essere sempre più forti". Vidal è reduce dall'intervento al menisco del ginocchio sinistro e la prossima settimana dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo, con la speranza di riaverlo a disposizione in occasione della gara casalinga contro il Cagliari dell'11 aprile. Dal canto suo Sanchez spera in una maglia da titolare già nella trasferta di Bologna del 3 aprile in coppia con Lautaro Martinez per far rifiatare Lukaku che tornerà dopo gli impegni con il Belgio.





Chi invece la maglia da titolare non vuole più scucirsela di dosso èche anche con la sua Danimarca a Tel Aviv contro Israele (presenza numero 104 come Michael Laudrup) ha offerto una buona prestazione. Ma se qualche tempo fa la nazionale era il suo rifugio e il suo 'sfogo' di fronte allo scarso impegno con la maglia dell'Inter, ora è tutta un'altra musica. Sabato toccherà anche acon la Croazia contro Cipro. Tamponi tutti negativi, ha fatto sapere la Federazione croata. Antonio Conte incrocia le dita.