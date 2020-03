Inter, Conte: "Ci manca personalità, dopo il gol preso abbiamo accusato il colpo"

QUI INTER

La sconfitta in casa della Juventus ridimensiona le ambizioni dell'Inter: "La partita era molto equilibrata e abbiamo iniziato meglio noi la ripresa - ha commentato Conte -, poi il gol di Ramsey ha cambiato tutto. La partita è cambiata a livello psicologico e noi l'abbiamo subito in maniera importante. Non siamo stati bravi a riprenderci, mentre la Juventus è cresciuta".

Il momento è difficile anche per altre questioni: "E' normale avere preoccupazioni di salute, siamo tutti esseri umani e abbiamo famiglia. E' difficile fare finta di niente e gestire certe situazioni, che sono delicate - ha proseguito l'allenatore dell'Inter -. Mi auguro che le decisioni vengano prese per tutelare tutti senza fare distinzioni. Noi ci rimettiamo alle decisioni che prendono gli organi competenti".

Lo scudetto è lontano: "Tra noi e la Juventus ci sono sei punti di differenza, le due sconfitte contro di loro. Questo è un dato di fatto, siamo stati bravi a rimanere nella scia dei bianconeri ma è inevitabile fare considerazioni. Dobbiamo prendere gli elementi positivi anche dalle sconfitte, possiamo paragonarci a loro e crescere come personalità, qualità e molto altro. Questo ko ci deve aiutare a crescere e capire quanto siamo distanti. Non ci deve sconfortare, sapevamo già di avere un gap".

La partita dell'Inter è stata dai due volti, bene nel primo tempo e nulla dopo il gol della Juve: "A livello di personalità abbiamo ampi margini di crescita. Se vogliamo competere per obiettivi importanti è necessario crescere. Le nostre caratteristiche sono queste, da quel punto di vista abbiamo qualche mancanza. Dobbiamo essere più decisi in campo".

Alla squadra nerazzurra sembra mancare un po' di imprevedibilità in campo: "Non possiamo paragonarci alla Juventus che è una squadra che vince da otto anni e si sta rinforzando sempre con giocatori importanti e con palmares incredibili. Il percorso dell'Inter è iniziato da pochi mesi e anche nella composizione della rosa abbiamo provato a fare del nostro meglio, ma non si può mettersi a paragone con loro".