Inter, Conte al rientro in Italia: "Sono soddisfatto". Ecco perché ha ragione

TOURNÈE FINITA

'La squadra cresce, sono soddisfatto". Antonio Conte ha il volto sorridente all'aeroporto di Malpensa. "Abbiamo lavorato bene, sono molto contento di essere tornato in Italia", ha detto il tecnico dell'Inter. La tournée asiatica è finita con con la vittoria ai rigori contro il Paris Saint Germain e per un attimo, limitandosi al lavoro sul campo, l'allenatore può dimenticare le difficoltà del mercato e godersi i primi risultati.. Inter-Psg 7-6 (dcr): gli highlights

La sua mano si vede già molto bene, anche a Macao l’Inter, come ha detto Conte, ha dimostrato di crescere ancora, Sensi, Barella e Brozovic che pressano e ripartono senza difficoltà anche contro la velocità di Mbappè e dei campioni di Francia, i nerazzurri che controllano il gioco con personalità subendo gol nell’unica disattenzione della difesa con Skriniar stranamente sorpreso, la pressione così alta a costo di subire le ripartenze degli avversari e infine la capacità di non mollare fino alla fine, proprio come vuole il tecnico: tutti segnali positivi.

I problemi arrivano sempre dall’attacco dove, in attesa dei rinforzi dal mercato, non basta la crescita esponenziale del classe 2002 Esposito, che da solo ha creato problemi a tutta la difesa francese senza però trovare il gol, con Perisic apparso nella sua solita giornata svogliata, in cui ha litigato con pallone e portiere. Conte ha già meritato con il suo lavoro un paio di regali e presto la società glieli farà scartare.