Inter, con la Salernitana dentro Arnautovic e Dumfries. Ma nessuna rivoluzione

VERSO INTER-SALERNITANA

Nessuno stravolgimento ma turnover ragionato in vista dell'impegno di martedì sera in Champions contro l'Atletico

© Getty Images Testa e gambe alla Salernitana, perché la classifica dice sì +7 sulla Juventus seconda con un gara da recuperare (contro l'Atalanta) ma l'Inter non vuole mollare niente. Poi da sabato mattina il pensiero andrà tutto sulla sfida di martedì sera a San Siro contro l'Atletico Madrid per il primo atto della doppia sfida degli ottavi di Champions League. In quest'ottica sarà un turnover ragionato quello che Simone Inzaghi attuerà per la gara di venerdì sera contro i granata, che si presentano a San Siro con la novità in panchina Liverani al posto dell'esonerato Pippo Inzaghi.

Simone Inzaghi intanto ha recuperato Frattesi, che aveva saltato la trasferta dell'Olimpico contro la Roma per un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Il centrocampista mercoledì ha lavorato con la squadra e dunque tornerà a disposizione contro la Salernitana ma partirà comunque dalla panchina. Per quanto riguarda le scelte del tecnico nerazzurro, sicuro l'impiego dal 1' di De Vrij, che andrà a sostituire l'infortunato Acerbi (risentimento muscolare al soleo della gamba destra) nel terzetto di difesa, e molto probabili quelle di Dumfries sulla fascia destra (con Carlos Augusto a sinistra) e di Arnautovic in attacco, con uno tra Lautaro e Thuram che rifiaterà (più il capitano che il francese). Si scaldano anche Bisseck (per Pavard) e Asllani o Klaassen a centrocampo per far tirare il fiato a Mkhitaryan.