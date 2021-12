Inter, che pericoli agli ottavi di finale: e Barella rischia di non esserci

L'ANALISI

Dall’urna di Nyon quasi solo accoppiamenti da brividi per i nerazzurri, il centrocampista rischia due turni di stop

"Ha fatto un errore grave” ha detto Simone Inzaghi dopo la gara del Bernabeu. E infatti l’espulsione rimediata da Nicolò Barella a Madrid, la prima in assoluto tra i professionisti, condisce di acre il dolcissimo sapore del passaggio del turno agli ottavi di finale e rischia di complicare il cammino in Champions League dell’Inter. Cammino per altro reso già in salita dalla sconfitta contro il Real, che vuol dire secondo posto nel girone e quindi un accoppiamento da brividi agli ottavi che si giocheranno tra febbraio e marzo.

E l’Inter potrebbe giocarli senza Barella, che sicuramente salterà la partita d'andata ma rischia due turni di stop (se il suo sarà considerato un comportamento violento). In attesa di conoscere il loro avversario, che probabilmente sarà un’inglese ma c’è la speranza di affrontare la seconda del gruppo G, i nerazzurri tornano comunque in Italia con una duplice consapevolezza: da un lato quella di aver dimostrato ancora una volta di potersela giocare con tutti, dall'altro quella di avere ancora molto su cui lavorare per raggiungere il livello delle top d’Europa.

Esattamente come lo scorso anno, l'Inter in casa del Real ha giocato buona parte della gara in dieci uomini, ma a differenza della scorsa stagione questa volta i nerazzurri hanno fatto la prestazione e sono usciti a testa alta, segno evidente di una crescita che li ha portati fino agli ottavi: "Si giocava per il primo posto, volevamo vincerla, non ci siamo riusciti. Ma l'obiettivo era la qualificazione ed è stato centrato quindi è positivo" ha detto capitan Handanovic dopo la gara. Obiettivo raggiunto, ora si attende il sorteggio di Nyon.

VERSO IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Il sorteggio si svolgerà a Nyon lunedì 13 dicembre alle ore 12 con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it. Le otto teste di serie (le prime dei gironi) verranno abbinate alle squadre arrivate seconde. Nessuna squadra potrà affrontare avversari già avuti nel girone o dello stesso Paese. Le partite di andata si giocheranno il 15 e 22 febbraio, i ritorni l'8 e il 16 marzo (non varrà la regola dei gol segnati in trasferta: in caso di parità al 90', si andrà ai supplementari e poi ai rigori).

