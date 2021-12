Champions League, le squadre qualificate agli ottavi e la situazione dei gironi

LA SITUAZIONE

La situazione gruppo per gruppo: qualificate al prossimo turno 12 squadre su 16

Mancano solo i novanta minuti dei gironi E, F, G, H alla fine della prima fase di Champions League, decisivi per completare il quadro delle squadre qualificate agli ottavi di finale. Al momento sono dodici, tra cui l'Inter (come seconda) e la Juventus, che si giocherà il primo posto. Il Milan fuori da tutto mentre l'Atalanta ha in mano il proprio destino. Tra le big rischia di essere escluso il Barcellona. L'Inter conosce quasi tutte le possibili avversarie: Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United. Getty Images

LA SITUAZIONE DEI GIRONI

GIRONE A: Manchester City 12 (qualificata come prima), PSG 11 (qualificata), Lipsia 7 (in Europa League) e Bruges 4.

GIRONE B: Liverpool 18 (qualificato e primo), Atletico Madrid 7 (qualificata), Porto 5 (in Europa League), MILAN 4.

GIRONE C: Ajax 18 (qualificato e primo), Sporting Lisbona 9 (qualificata), Borussia Dortmund 9 (in Europa League), Besiktas 0.

GIRONE D: Real Madrid 15 (qualificato), INTER 10 (qualificata), Sheriff Tiraspol 7 (in Europa League), Shakhtar Donetsk 2

GIRONE E: Bayern Monaco 15 (qualificato e primo), Barcellona 7, Benfica 5, Dinamo Kiev 1 (eliminata).

Ultimo turno: Bayern-Barcellona e Benfica-Dinamo Kiev.

In caso di pari punti, Benfica avvantaggiato sul Barcellona per gli scontri diretti (3-0 e 0-0).

GIRONE F: Manchester United 10 (qualificato e primo), Villarreal 7, ATALANTA 6, Young Boys 4.

Ultimo turno: Atalanta-Villarreal e Manchester United-Young Boys.

Atalanta avanti se batte gli spagnoli, in caso di pareggio e vittoria dello Young Boys la Dea in Europa League per gli scontri diretti (1-0 e 3-3).

GIRONE G: Lille 8, Salisburgo 7, Siviglia 6, Wolfsburg 5.

Ultimo turno: Wolfsburg-Lille e Salisburgo-Siviglia.

Lille avanti in caso di vittoria o pari (ma anche col ko e il pari in Salisburgo-Siviglia). Salisburgo avanti in caso di vittoria o pareggio. Siviglia avanti in caso di vittoria (col pari e la non vittoria del Wolfsburg, va in Europa League). Wolfsburg avanti se vince (in caso di arrivo a pari punti col Salisburgo è avanti negli scontri diretti 1-3 e 2-1).

GIRONE H: Chelsea 12 (qualificata), JUVENTUS 12 (qualificata), Zenit San Pietroburgo (in Europa League) 4, Malmo 1.

Ultimo turno: Zenit-Chelsea e Juventus-Malmo.

La Juve chiude prima se fa un risultato migliore del Chelsea, mentre a pari punti sarebbe seconda per gli scontri diretti (1-1 e 0-4).

VERSO IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Il sorteggio si svolgerà a Nyon lunedì 13 dicembre alle ore 12 con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it. Le otto teste di serie (le prime dei gironi) verranno abbinate alle squadre arrivate seconde. Nessuna squadra potrà affrontare avversari già avuti nel girone o dello stesso Paese. Le partite di andata si giocheranno il 15 e 22 febbraio, i ritorni l'8 e il 16 marzo (non varrà la regola dei gol segnati in trasferta: in caso di parità al 90', si andrà ai supplementari e poi ai rigori).