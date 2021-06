Inter, Calhanoglu: "So cosa vuol dire essere qui, speriamo di rivincere lo scudetto"

Dopo l'annuncio ufficiale, le prime parole di Hakan Calhanoglu da giocatore dell'Inter: "Sono molto felice, so cosa vuol dire essere arrivato qui: un grande club, una grande squadra, una grande atmosfera". Il turco, parlando alla tv ufficiale nerazzurra, non nasconde le proprie ambizioni: "Voglio vincere qualcosa in Italia, speriamo di riconquistare lo scudetto e fare grandi cose in Champions League".