Inter, Calhanoglu si scopre leader nella partita più delicata. Poi consola Lautaro

Tra i migliori nerazzurri nelle statistiche del derby. Su Instagram abbraccia l'argentino (che ricondivide) dopo il rigore sbagliato

Anche se l'autogol di de Vrij ha 'declassato' il calcio di rigore di Hakan Calhanoglu da rete da tre punti a rete da un punto, il Milan-Inter del turco è stato comunque da ricordare. Non solo la trasformazione dal dischetto (con esultanza polemica verso gli ex tifosi) ma numeri e statistiche che lo hanno eletto tra i migliori del derby e pure l'abbraccio social a Lautaro Martinez, come a rinfrancarlo, a mò di leader. instagram

Serata dalle forti emozioni per Calha, che aveva presentato la sfida su Instagram con un fotomontaggio che lo ritraeva con la vecchia maglia rossonera e quella nuova nerazzurra, scontentando ancora gli ex tifosi, che non gli hanno mai perdonato la scelta di non rinnovare il contratto e firmare a parametro zero con i 'cugini'. Poi i fischi, iniziati già nelle fasi di riscaldamento delle squadre, proseguiti alla lettura delle formazioni e per praticamente tutto il primo tempo. In mezzo anche il rigore conquistato e trasformato, tolto dai piedi di Lautaro Martinez che era già pronto a batterlo, e l'esultanza col gesto delle orecchie, umanamente comprensibile visti gli insulti che piovevano dagli spalti ma che un professionista dovrebbe cercare di evitare per non alzare ulteriormente la tensione.

Nel corso del match, poi, il centrocampista ha messo energia, qualità e continuità, come poche volte era riuscito a fare dall'inizio dell'avventura interista. Qualche numero: primo in campo per tiri totali, il migliore della squadra per numero di tocchi e percentuale di possesso palla, dietro solo a Brozovic per passaggi completati e dietro solo Darmian per passaggi intercettati.

Insomma: una prestazione di sostanza da leader, qualità che ha mostrato pure sui social. Tra le storie Instagram postate da Calhanoglu dopo il derby, anche una dedicata a Lautaro Martinez: abbraccio in campo e cuore grande, come a consolarlo per il rigore del possibile 2-1 sbagliato. Storia che il Toro ha ricondiviso sul proprio profilo, unica testimonianza social di una serata che per l'argentino è stata invece da dimenticare.