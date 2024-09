Inter, Calhanoglu recuperato, Bastoni titolare, Buchanan in campo : buone notizie per Inzaghi

© inter.it

Hakan Calhanoglu ha lavorato in gruppo e sarà disponibile per il match di Nations League della Turchia contro il Galles. Alessandro Bastoni è dato titolare nell'Italia che domani sfiderà la Francia. Da Appiano, poi, arrivano altre conferme sul recupero di Tajon Buchanan: l'Inter ha pubblicato oggi una sua foto che lo ritraeva in allenamento sui campi della Pinetina con tanto commento: "Guardate chi c'è". Insomma, per quanto per l'esterno i canadese i tempi restino ancora lunghi - lo si potrà rivedere in gruppo non prima di ottobre - sono tutte notizie positive per Simone Inzaghi. Nell'immediato i recuperi di Calhanoglu e Bastoni sono particolarmente importanti perché cancellano i timori successi ai rispettivi affaticamenti muscolari patiti durante l'ultima di campionato contro l'Atalanta e consegnano al tecnico nerazzurro due pedine fondamentali per i primo tour de forse stagionale che alla ripresa, dopo il Monza, vedrà l'Inter impegnata contro il City all'esordio in Champions e poi nel derby contro il Milan.