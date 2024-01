Inter, Calhanoglu fisso sull'obiettivo: "Ora è tempo di lavorare sodo per il 2024"

Ultimo dell'anno e primo giorno del 2024 di riposo per l'Inter. Simone Inzaghi ha concesso due giorni liberi alla squadra per stare in famiglia e ricaricare le batterie in vista degli impegni nella seconda parte della stagione, a cominciare dalla gara casalinga di campionato contro il Verona in programma a San Siro il giorno della Befana. Quando riprenderà il duello a distanza con la Juve, distante due punti e impegnata sul campo della Salernitana. Sui social Hakan Calhanoglu ripercorre le gioie del 2023 e suona la carica per i nuovi obiettivi: "Ora è tempo di lavorare sodo per quello che faremo nel 2024", ha scritto il centrocampista turco su Instagram. "Abbiamo un obiettivo che stiamo inseguendo, speriamo di portarlo a casa alla fine". "Che il 2024 abbia inizio", gli ha fatto eco Marcus Thuram, lanciando la sfida alle avversarie.