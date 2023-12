Inter: ufficiali i rinnovi di Dimarco, Darmian e Mkhitaryan

INTER

L'esterno sinistro ha prolungato sino al 2027, l'ex Parma sino al 2025 e il centrocampista armeno sino al 2026

© inter.it La giornata delle ufficialità in casa Inter: dopo l'annuncio in mattinata del prolungamento di contratto di Federico Dimarco sino al 2027, sono arrivati nel pomeriggio anche quelli di Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan: l'esterno destro nerazzurro ha allungato di un anno il suo rapporto col club (sino al 2025), mentre per il centrocampista armeno il rinnovo è fino a giugno 2026, con dunque un prolungamento biennale.

Detto che in tema rinnovi il prossimo capitolo riguarda capitan Lautaro (tutto è ormai definito, l'annuncio è atteso a gennaio), il lavoro di Marotta e Ausilia, plenipotenziari del mercato interista, si concentra ora sull'operazione Buchanan, primo rinforzo per gennaio e, successivamente, su quella Zielinski, nuovo parametro zero prenotato per la stagione a venire. Il mercato di gennaio, ora come ora, non dovrebbe riservare altre operazioni in entrata, a meno che un'eventuale uscita di Sanchez non apra all'arrivo di una nuova punta.

UFFICIALE IL RINNOVO DI DIMARCO: CONTRATTO PROLUNGATO SINO AL 2027

Un'agenda di lavoro fitta la cui prima pagina è stata come detto ufficializzata in mattinata con l'annuncio del prolungamento di contratto di Dimarco: una storia partita da lontano - così l'ha definita il club - e destinata a durare ancora e ancora. Questo il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027". A seguire si attende a breve l'ufficialità della firma del centrocampista armeno, rinnovo ratificato entro la fine dell'anno in corso proprio per non perdere i benefici del Decreto Crescita che, come si sa, nel 2024 verrà accantonato.

DIMARCO DOPO IL RINNOVO: "L'INTER É GIOIA E AMORE PURO, È LA MIA VITA"

Con un lungo post su Instagram, Federico Dimarco ha espresso tutta la sua felicità per la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter sino al 2027: "Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita. Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e... restarci! Ciao grandi".

INTER, IL RINNOVO DI DARMIAN FINO AL 2025

Dopo Dimarco, ecco Darmian: per l'esterno nerazzurro è scattato il rinnovo fino a giugno 2025. Questo il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025". Giocatore polivalente, duttile, capace di giocare in difesa e a centrocampo, a destra come a sinistra, amatissimo dai tifosi nerazzurri. Pedina fondamentale, non a caso così salutato dal club: "Versatile. Poliedrico. Sempre ovunque. Ancora Darmian".

DARMIAN DOPO IL RINNOVO: "L'INTER MI HA DATO TANTO"

"Significa tanto, sono molto orgoglioso di questo rinnovo e di vestire questa maglia ancora per diverse stagioni. Sono felicissimo di avere la fiducia dello staff, dei compagni e di tutti i tifosi". L'Inter e Matteo Darmian insieme fino al 2025. Il difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo aver prolungato il suo contratto. All'Inter Darmian sta vivendo una seconda giovinezza che lo ha riportato anche in Nazionale. "Sono sempre stato convinto dei miei mezzi e ho sempre cercato di dare tutto me stesso fin dal primo giorno. Sono orgoglioso di vedere questi sacrifici ripagati", ha aggiunto. Su cosa pensa di poter ancora dare all'Inter, Darmian conclude: "Mi ha dato tanto, mi ha permesso di vincere e spero di fare altrettanto in futuro e come ho detto prima l'importante è avere la giusta determinazione e la voglia di spingersi oltre".

INTER, IL RINNOVO DI MKHITARYAN FINO AL 2026

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026.