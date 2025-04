Inter, buone notizie per Inzaghi: Dimarco torna col Cagliari, Taremi venerdì in gruppo

Per quanto riguarda invece l'undici che sabato pomeriggio inizierà il match contro il Cagliari, di certo c'è che Simone Inzaghi opterà per uno-due cambi per reparto, tenuto conto che mercoledì prossimo arriverà a San Siro il Bayern per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions. In attacco troveranno spazio tanto Arnautovic quanto Correa: il primo con alta probabilità dall'inizio, al fianco di Thuram. A centrocampo chances per Asllani, con Calhanoglu destinato a tirare il fiato, e Frattesi. Possibile il debutto dal primo minuto di Zalewski, provato anche a destra al posto di Darmian. In difesa Bisseck è in vantaggio su Pavard.