Inter: Buchanan è tornato ad allenarsi, pronto per la prima convocazione con il Monza

L'esterno canadese è rientrato dal Belgio e si è allenato in gruppo con i nuovi compagni: sabato sera andrà in panchina

© inter.it 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In casa Inter è scattato il countdown per la prima convocazione di Tajon Buchanan, rinforzo del mercato invernale per sopperire all'assenza dell'infortunato Cuadrado. L'esterno canadese, che martedì è volato a Bruxelles per ottenere il permesso di soggiorno per attività lavorativa, indispensabile per completare il tesseramento in Figc, è rientrato in Italia e in mattinata è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile con il resto del gruppo in vista dell'anticipo di sabato sera a Monza contro la squadra di Palladino. A meno di intoppi, Buchanan sarà inserito da Simone Inzaghi nella lista dei disponibili e andrà in panchina con la maglia numero 17.

Buchanan è arrivato in nerazzurro a titolo definitivo per sette milioni più bonus: operazione da 10 milioni di euro. Ha giocato l'ultima partita ufficiale con il Bruges il 10 dicembre in campionato nella trasferta in casa del Mechelen, quando è rimasto in campo 57'. In totale ha collezionato in stagione 20 presenze per 1.438 minuti.