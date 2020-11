Inter: Brozovic debolmente positivo, niente Sassuolo

Niente Sassuolo per Marcelo Brozovic, la cui negatività al coronavirus rilevata l'altro ieri non è stata confermata dall'ultimo tampone effettuato alla vigilia della sfida del Mapei Stadium. Lo ha annunciato il club. "Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter".

Getty Images