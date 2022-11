Inter: Brozovic 'vede' la Juve e andrà in panchina, ballottaggio Acerbi-De Vrij

INTER

Il croato pronto a tornare dopo l'infortunio. Formazione fatta per 10/11

© Getty Images Praticamente fatta l'Inter che domenica sera scenderà in campo allo Stadium nella supersfida contro la Juve con l'obiettivo di allungare la striscia positiva e continuare la rincorsa alla vetta della classifica. Un solo ballottaggio nella testa di Simone Inzaghi e riguarda la difesa: Acerbi o De Vrij nel terzetto con Skriniar e Bastoni davanti a Onana? Per il resto, rispetto alla trasferta di Monaco di Baviera nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, torneranno nell'undici titolare, oltre a Skriniar e Bastoni, Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko. Il bosniaco, preferito a Correa e con Lukaku ancora indisponibile, farà coppia in attacco con Lautaro Martinez.

L'Inter a Torino andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva: conquistati gli ottavi di finale di Champions League, l'obiettivo è ora quello di recuperare i punti persi in campionato e avvicinarsi alla vetta, dove però il Napoli non smette di correre. Allo Stadium la squadra di Inzaghi è chiamata anche a invertire la tendenza negativa in trasferta: al momento ha la peggiore difesa della Serie A lontano da casa con 14 gol subiti (uno a Lecce, tre contro la Lazio, tre nel derby in casa del Milan, tre con l’Udinese, uno a Reggio Emilia contro il Sassuolo e tre con la Fiorentina).



A Torino Inzaghi potrebbe ritrovare Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non è al meglio ma si sta allenando in gruppo: se dovesse dare risposte positive anche nella seduta di oggi e della vigilia potrebbe strappare una convocazione per la sfida contro i bianconeri, anche se solo per sedersi in panchina (e così anche contro Bologna e Atalanta, le ultime due gare prima della lunga sosta di campionato prima del Mondiale). A centrocampo ci sarà dunque la conferma del trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Dumfries e Dimarco gli esterni.