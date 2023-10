Inter, Inzaghi: "Sono arrabbiato, abbiamo perso punti sanguinosi"

INTER

"Una squadra esperta come la nostra deve restare concentrata e non deve far rientrare in partita l'avversario"

© Getty Images Dopo il 2-2 subito in rimonta col Bologna a San Siro, Simone Inzaghi mastica amaro. "Sono arrabbiato e lo sono anche i giocatori. E' la seconda volta che siamo in vantaggio e non vinciamo la partita - ha dichiarato a DAZN il tecnico dell'Inter -. Nel primo caso abbiamo perso col Sassuolo, oggi abbiamo pareggiato". "Nel primo tempo abbiamo segnato due reti e potevamo andare ancora a segno, ma i due gol presi sono arrivati su due nostre disattenzioni - ha aggiunto -. Sul 2-2 poi è stato un monologo, ma siamo stati imprecisi".

"Sul 2-0 con quello prodotto e con l'atteggiamento in campo della squadra non accetto questo pareggio - ha proseguito Inzaghi analizzando il apri col Bologna -. E' il calcio, dobbiamo crescere e lavorare di più". "Ci è mancata la concentrazione. Sul 2-0 non dovevamo consentire di riaprire la gara - ha continuato -. Il rigore del 2-1 ha dato energie al Bologna, che sappiamo essere una squadra di qualità".

"Sul gol del 2-2 potevamo chiudere prima e coprire meglio il campo. Sono punti sanguinosi persi che non mi stanno bene - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Dopo il 2-2 abbiamo creato tantissimo e sbagliato alcune occasioni importanti". "Una squadra esperta come la nostra però deve rimanere concentrata dopo il 2-0 al 15' - ha ribadito Inzaghi -. La sostituzione di Thuram? Scelta tecnica...". Infine sul possibile sorpasso in classifica del Milan: "Dobbiamo pensare a ogni singola gara. Siamo padroni del nostro destino, non dobbiamo guardare gli altri".